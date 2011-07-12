Правила перевозки пассажиров и багажа ж/д транспортом изменят

Министерство инфраструктуры планирует внести изменения в Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

В частности, согласно подготовленным изменениям к соответствующему приказу, планируется откорректировать условия возвращения проездных документов, перевозочных документов для автомобилевоза.

Также планируется предоставить право на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения детям из многодетных семей при наличии соответствующих удостоверений.

Проектом изменений приказа предусмотрено расширить сферу услуг относительно перевозки ручной клади пассажиров, установить порядок ведения и хранения книги жалоб, конкретизировать условия и стоимость перевозки больших собак, мелких комнатных животных и комнатных декоративных птиц и т. п.