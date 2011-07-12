Завод «Росава» возобновил работу

ЧАО «Росава» (ранее – Белоцерковский шинный завод) возобновило работу в обычном режиме после следственных действий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что предприятие также намерено обратиться в СБУ за разъяснениями относительно следственных действий, из-за которых работа предприятия была приостановлена.

«Руководство и профсоюз «Росавы» возмущены беспардонностью силовиков, мы намерены обратиться к Президенту, в Генпрокуратуру и к руководству СБУ за разъяснениями», - цитирует пресс-служба главу наблюдательного совета предприятия Вадима ТАТУСЯ.

Как сообщалось, 11 июля СМИ со ссылкой на источники сообщали, что СБУ проводила следственные действия на предприятиях группы «Финансы и Кредит» в рамках расследования фактовых уголовных дел о фиктивном предпринимательстве и должностной фальсификации.

Бизнес-группу «Финансы и Кредит» связывают с народным депутатом от «БЮТ-Батькивщины» Константином ЖЕВАГО.