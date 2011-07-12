Клюев поручил Кабмину изучить перспективы государственного информобеспечения

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ поручил правительству изучить перспективы введения в Украине системы государственного информационного обеспечения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, такое поручение А.КЛЮЕВ дал во время совещания по вопросам введения такой системы.

На совещании члены Кабмина рассмотрели проект создания Информационно-аналитического центра правительства Украины и его возможности.

При помощи такого центра можно проводить мониторинг основных социально-экономических показателей развития государства для принятия эффективных управленческих решений.

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, участники совещания подчеркнули, что основными источниками информации станут статические данные и система космического мониторинга, которые будут поставлять информацию в так называемый Аналитический центр.

На основе данных, полученных при помощи системы информационного обеспечения, можно разрабатывать макроэкономические, отраслевые, региональные модели развития Украины.

В ходе совещания особо были отмечены большие возможности космического мониторинга, при помощи которого можно будет получить четкую и объективную картину о состоянии любого объекта на территории Украины и динамики изменения ситуации на нем.

Космический мониторинг может эффективно использоваться в сельском хозяйстве, охране окружающей среды, недропользования, лесном, водном и нефтегазовом хозяйстве, для управления транспортной инфраструктурой, муниципальным хозяйством или мониторинга чрезвычайных ситуаций.

При помощи системы государственного информационного обеспечения можно будет проследить за состоянием заповедных зон или национальных парков, выявить незаконную вырубку лесов или несанкционированную застройку территорий, нефтяные загрязнения, стихийные мусоросвалки, контролировать состояние шлакоотстойников и полигонов промышленных отходов и другие нарушения или чрезвычайные ситуации.

Например, при помощи космического мониторинга в области сельского хозяйства можно с точностью до 90% спрогнозировать урожайность, проконтролировать использование земель сельскохозяйственного назначения, а также систематически наблюдать за состоянием почв.

Подобная система информационного обеспечения мощно используется в 32-х странах мира.

А.КЛЮЕВ поручил членам правительства детально проработать требования к такой системе по каждой из отраслей, имеющиеся предложения и подать на рассмотрение собственные предложения о перспективах введения в Украине системы государственного информационного обеспечения.