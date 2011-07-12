В Украине введена в промышленную эксплуатацию система учета IMEI-кодов

Автоматизированная информационная система учета мобильных терминалов (кодов IMEI терминалов) на территории Украины введена в промышленную эксплуатацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР).

Как отмечается в сообщении, соответствующим приказом Украинского государственного центра радиочастот вторую и третью очереди автоматизированной информационной системы учета мобильных терминалов на территории Украины (АИСОМТУ-2 и АИСОМТУ-СС) ввели в промышленную эксплуатацию. Определены и ответственные лица за обеспечение надежного и безопасного функционирования программно-технического комплекса систем.

В составе АИСОМТУ-СС и АИСОМТУ-2, в частности, находятся автоматизированные рабочие места пользователей УГЦР и администраторов системы и безопасности, абонентские пункты операторов мобильной связи и государственной таможенной службы, комплексные системы защиты информации. Установлен круглосуточный режим эксплуатации для серверов системы. Обмен списками кодов IMEI с операторами мобильной связи будет осуществляться в соответствии с порядком обмена, определенном Национальной комиссией по вопросам регулирования связи Украины. Согласно протоколам между НКРС и Государственной таможенной службой Украины, проводится и обмен информацией между УГЦР и Гостаможней относительно разрешений на ввоз радиоэлектронных средств и др.

В то же время, как отметили в УГЦР, в настоящее время остается нерешенным на законодательном уровне вопрос отключения операторами мобильных терминалов, законность происхождения которых в Украине не подтверждена, то есть тех аппаратов сотовой связи, коды IMEI которых находятся в „черном” списке.

Как сообщал УНИАН, первые этапы внедрения системы учета кодов IMEI мобильных терминалов уже обеспечили в прошлом году поступление в бюджет Украины в сумме около 1,2 млрд. грн.

По состоянию на начало 2011 года, обобщенная база кодов IMEI, которую ведет Украинский государственный центр радиочастот, содержит почти 100 млн. таких кодов в «белом» списке терминалов (терминалиы/телефоны, которые разрешены к использованию в сетях операторов) и свыше 6 млн. кодов IMEI в «сером» (терминалы, по тем или иным причинам не зарегистрированные в базе, и которые могут использоваться временно – до 3 мес.) и в «черном» (ворованные, нелегально ввезенные и т.п., использование которых запрещено) списках.

В настоящее время доля легально ввезенных в 2010 году мобильных телефонов на территорию Украины, по данным НКРС, составила 85-90%.