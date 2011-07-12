НКРС повышает ответственность операторов связи перед потребителями

В новой редакции Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг, которую одобрила Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС), повышена ответственность операторов перед потребителями. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

В частности, в новой редакции Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг, которую 7 июля одобрила НКРС, в разделе “Общие положения” конкретизированы сроки предоставления услуг и введен ряд новых сроков и определений: «глобальная телекоммуникационная услуга», «местная телефонная сеть», «идентификационная телекоммуникационная карточка», «карточка предварительно оплаченной услуги», «карточка пополнения счета», «контент услуга», «тарифный план», «злоумышленные вызовы» и другие.

Одно из новых положений – «конкретизация порядка предоставления контент услуг», которое предусматривает, в том числе, информирование потребителя и запрещение предоставления этих услуг без согласия на их получение.

В отличие от действующих Правил, с принятием новой редакции в случае предоставления потребителю услуги доступа к Интернет в договоре должны быть отмечены показатели качества, установленные нормативными документами. Теперь действующим стандартом СОУ 64.2– 00017584 – 008:2010 установлены четыре показателя качества услуг при доступе к Интернет: скорость передачи данных: наивысшая, самая низкая и средняя, а также стандартное отклонение скорости передачи данных.

Для этих показателей качества услуг разрабатываются предельные уровни, конкретные значения которых будут введены в строй приказом центрального органа исполнительной власти в отрасли связи.

Как сообщал УНИАН, новая редакция Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг принята НКРС 7 июля, и разработана в связи с необходимостью учета изменений, которые произошли в законодательстве Украины со времени принятия в 2005 году в настоящее время действующих Правил. Кроме того, учтены современное состояние и потребности последующего развития рынка телекоммуникаций, возможность внедрения новых услуг и усиления защиты прав потребителей, а также приближение правовых принципов предоставления и получения телекоммуникационных услуг в Украине к требованиям законодательства Европейского Союза.

Новая редакция Правил разработана НКРС в соответствии с Законом Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О телекоммуникациях” относительно увеличения перечня услуг” от 01.07.2010 года N 2392-VI; Закона Украины “О защите персональных данных” от 01.06.2010 № 2297-VI; Директивы 2002/22/ЕС об универсальных услугах и правах пользователей относительно электронных коммуникационных сетей и услуг; Директивы 2009/136/ЕС о правах потребителей; Директивы 2002/58/ЕС об обработке персональных данных и защите частной информации в сфере электронных коммуникаций.