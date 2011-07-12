Строительство Бескидского тоннеля в Закарпатье начнется в 2012 году

Строительство нового Бескидского тоннеля в Закарпатье начнется в 2012 году.

Об этом сегодня, 12 июля, во время визита в Ужгород и встречи с руководством Закарпатской облгосадминистрации сообщил начальник Львовской железной дороги Богдан ПИХ.

«Есть уже украинская фирма, выигравшая тендер, и в ближайшее время начнутся проектные работы. Его предварительная стоимость - около 130 млн. долларов США », - уточнил начальник Львовской железной дороги.

По его словам, строительство нового Бескидского тоннеля является одним из самых актуальных и самых проблемных вопросов ЛЖД. «Речь о том, что этот железнодорожный туннель вблизи районного центра Закарпатья Воловец слишком узкий, он затрудняет движение поездов. Тоннель строили в советское время и не рассчитывали на нынешние потребности », - уточнил Б. ПИХ.

По информации председателя Закарпатской ОГА Александра ЛЕДИДЫ, из-за узости нынешнего тоннеля через него может проезжать только один поезд, то есть, проложена только одна железнодорожная колея. «Это не позволяет составлять расписание поездов так, чтобы двигались два поезда одновременно. Поэтому строительство другого тоннеля автоматически позволит без остановок, без стоянок сообщаться Закарпатью с соседними регионами, с Киевом », - сказал он.

Как уточнил руководитель Закарпатской ОГА, сегодня поезд сообщением «Ужгород-Киев» едет в одном направлении 16-18 часов, а при условии строительства Бескидского тоннеля продолжительность движения сократится минимум вдвое.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Кабинет министров Украины своим распоряжением передал 6,19 га земли "Львовской железной дороге" для строительства и обустройства Бескидского тоннеля.

Ранее строительная ассоциация «Интербудмонтаж» в 2011 г. победила в тендере «Укрзализныци» на проектирование и строительство Бескидского тоннеля. «Укрзализныця» ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком относительно выделения дополнительных средств на проект.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» с 30 августа 2007 года приступила к проектированию строительства Бескидского тоннеля, разведке рельефа и геодезическим работам.

1 декабря 2006 года Верховная Рада Украины ратифицировала Закон «О ратификации Гарантийного соглашения (Проект внедрения скоростного движения пассажирских поездов на железных дорогах Украины) между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития», которое было подписано еще в августе 2004 года.

Соглашение предусматривает выделение кредита «Укрзализныце» на сумму 120 млн. долл. Кредит предоставляется на 15 лет под 4-6%. Из них 40 млн. долл. направляются на строительство в Закарпатье Бескидского тоннеля, который входит в 5-й панъевропейский транспортный коридор (Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия), остальные средства – на проектные работы по тоннелю (2,8 млн. долл.) и комиссию за открытие кредита (1,2 млн. долл.).