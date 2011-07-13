КГГА заверяет - строительство Подольского перехода идет без задержек и по графику

Строительство Подольского мостового перехода ведется без задержек и в соответствии с графиком.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева».

По их данным, по состоянию на сегодняшний день уже построены такие составные объекта: эстакада на Трухановом острове длиной 1 км; мост через реку. Десенка длиной 340 м; эстакада в урочище Горбачиха длиной 0,5 км; Набережно-Рибальская дорога длиной 1,5 км; мост через вход в гавань длиной 355 м; левоповоротный съезд с Подольского мостового перехода на Рыбальский полуостров; эстакада на Рыбальском полуострове и мост через гавань.

Кроме того, сейчас продолжается подготовка к обустройству дорожной «одежды» эстакады в урочище Горбачиха и на Трухановом острове. Ведутся также работы по монтажу металлоконструкций арки моста через Днепр.

В коммунальном предприятии отмечают, что необходимость строительства Подольского мостового перехода и совмещенной с ним линии метрополитена имеет определяющее социальное значение. Ведь сегодня суточная интенсивность движения автотранспорта по четырем действующим мостам через Днепр составляет около 300 тысяч единиц с превышением пропускной способности в «часы пик» в 2,8 раза.

В особенно неблагоприятном состоянии оказалась северо-восточная часть города, где самая большая жилищная часть столицы – Троещина-Выгуривщина-Воскресенка – связанная с правобережьем только Московским мостом. Поэтому Подольский мостовой переход не только позволит построить Подольско-Воскресенскую линию метрополитена, но и разгрузить от автотранспорта Московский мост, который сегодня нагружен выше своей паспортной пропускной способности.