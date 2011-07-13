В 1-м полугодии «Укрзализныця» увеличила перевозку грузов на 9,2%

По предварительным данным, железными дорогами Украины за 6 месяцев 2011 года перевезено 224,5 млн. тонн грузов, что на 9,2% больше соответствующего периода прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ведомства.

Как отмечается в сообщении, доходы от грузовых перевозок за отчетный период составили 18,7 млрд. грн. при расходах 12,7 млрд. грн.

Согласно сообщению, объем грузооборота составил 117,1 млрд. т/км, что больше прошлогоднего уровня на 12,6%. Увеличение грузооборота произошло за счет увеличения перевозок в экспортном сообщении на 11% - до 41,2 млрд. т/км, импортном - на 4,3% - до 7,4 млрд. т/км, внутригосударственном - на 12,2%, до 41,1 млрд. т/км. Объем транзитных перевозок вырос на 18,1% и составил 27,4 млрд. т/км.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2011 года железные дороги Украины перевезли 106,8 млн. тонн грузов, что на 11,8% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Железные дороги Украины на протяжении 2010 года перевезли 432 млн. 900 тыс. тонн грузов, что на 10,6% больше, чем за 2009 год.