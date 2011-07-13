В 1-м полугодии «Укрзализныця» увеличила перевозку пассажиров на 1,6%

За 6 месяцев 2011 года железными дорогами Украины перевезено 247,4 млн. пассажиров, что больше прошлогоднего уровня на 1,6%.

Как сообщат пресс-центр ведомства, рост объема пассажирооборота составляет 4,1%.

Доходы от пассажирских перевозок составили 2,8 млрд. грн., в то время как расходы - 5,9 млрд. грн.

Увеличение пассажирооборота в отчетном периоде произошло за счет увеличения перевозок пассажиров местном сообщении на 8,9%, внутригосударственном - на 10,4%.

В межгосударственном и пригородном сообщениях наблюдается уменьшение пассажирооборота на 1,4% и 1,5%, соответственно.