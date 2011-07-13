Украина и Италия согласовали вопросы морского торгового судоходства

Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и транспорта Итальянской Республики согласовали проект Соглашения о морском торговом судоходстве, работа над которым ведется еще с 2006 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, заключение соглашения будет иметь позитивные последствия и способствовать развитию торговли и туризма между двумя государствами, укреплению торговых связей и увеличению товарооборота.

Переговоры по Соглашению о морском торговом судоходстве состоялись в помещении Министерства инфраструктуры Украины. От украинской стороны председательствовал заместитель директора Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Министерства инфраструктуры Украины Игорь ГОРОБЕЦ, итальянскую делегацию возглавил Генеральный директор по вопросам морского транспорта и внутренних водных путей Энрико Мария ПУЙЯ.

Результатом переговоров стало согласование сторонами проекта Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Итальянской Республики о морском торговом судоходстве и подписание соответствующего протокола переговоров.

Проект Соглашения предусматривает урегулирование вопросов сотрудничества между Украиной и Италией: обслуживание судов в портах, выполнение торговых операций, взаимодействие государств во время бедствия и т.п.

Так, в частности, положениями проекта определено, что Итальянская Республика гарантирует украинским судам в своих портах аналогичное отношение, как и к судам под своим национальным флагом. Это касается вопросов свободного доступа в порты, использования портовых средств для погрузки и разгрузки грузов, посадки и высадки пассажиров, осуществления обычных коммерческих операций и пользования всеми услугами для судоходства. Кроме того, такой же принцип будет действовать и по вопросам уплаты портовых сборов и платежей. Аналогичные обязательства в отношении итальянских судов берет на себя и Украина.