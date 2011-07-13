Прокуратура возбудила уголовное дело против должностных лиц Ильичевского порта

Прокуратурой Одесской области возбуждено уголовное дело в отношении служебных лиц государственного предприятия «Ильичевский морской торговый порт» по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью, служебным положением, повлекшем тяжелые последствия).

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, в ходе досудебного следствия установлено, что служебные лица порта, вопреки его интересам, оплатили хозяйственному обществу средства за строительные работы на территории порта, которые не были выполнены.

Вследствие таких действий государственному предприятию нанесен ущерб на сумму 65 млн. грн.