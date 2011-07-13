«Укрзализныця» увеличила платежи в бюджет и целевые фонды на 9% - до 6,4 млрд. грн.

За 6 месяцев «Укрзализныцей» уплачено платежей в бюджет и государственные целевые фонды почти 6,4 млрд. грн., что больше показателя за соответствующий период прошлого года на 9%.

Как сообщает пресс-центр ведомства, из этой суммы в Госбюджет оплачено около 2,8 млрд. грн., что превышает показатель 6 месяцев 2010 года на 11,1%.

Кроме того, за 6 месяцев 2011 года размер среднемесячной заработной платы по железным дорогам Украины составил 3112,7 грн., что выше показателя за соответствующий период прошлого года на 16,7%.

Как напоминают в ведомстве, учитывая увеличение объемов перевозок с начала года, руководством отрасли было принято решение о повышении должностных окладов (тарифных ставок) с 1 апреля на 8% и с 1 июля - на 5%. В целом к концу 2011 года предусматривается повышение заработной платы на 20%, тогда как финансовым планом было заложено 15%.