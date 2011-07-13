«АэроСвит» отправит 160 пассажиров задержавшегося рейса из Бангкока завтра

Авиакомпания «АэроСвит» отправит пассажиров рейса, который должен был быть осуществлен 12 июля из Бангкока в Киев, завтра, 14 июля, в 5 утра резервным самолетом.

Об этом УНИАН по телефону сообщил помощник генерального директора «АэроСвита» по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ, комментируя появившуюся в СМИ информацию о задержке пассажиров.

При этом он уточнил, что речь идет о 160 пассажирах, а не 350, как сообщалось в СМИ.

«В течение часа пассажиров удалось расселить в 5-звездочные отели, желающим предоставили возможность связаться с консульством Украины, представителями авиакомпании. По просьбе десяти пассажиров, их удалось отправить в пункт назначения другими рейсами. За оставшимися послан резервный самолет «АэроСвита», завтра в 5 утра планируется вылет», - отметил С.КУЦЫЙ. По его словам, кроме резервного самолета, завтра также будет осуществлен плановый рейс «АэроСвита» Бангкок-Киев. Как отметил он, никаких конфликтных ситуаций не возникало.

Как уточнил С.КУЦЫЙ, плановый вылет рейса Бангкок-Киев должен был быть осуществлен 12 июля в 5 часов утра, однако самолет не вылетел по техническим причинам. "При предполетном осмотре воздушного судна была выявлена необходимость замены уплотнения гидравлической системы правой стойки шасси. Поскольку необходимых запасных частей в аэропорту Бангкока не было, авиакомпания была вынуждена направить за пассажирами резервный самолет", - сказал он, добавив, что этим же самолетом в Бангкок отправлены необходимые запчасти и технический персонал.

Напомним, на сегодня «АэроСвит» выполняет на маршруте между Киевом и Бангкоком (Таиланд) 5 рейсов в неделю.