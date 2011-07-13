ДЖД направила свыше 373 млн. грн. на ремонт подвижного состава

Донецкая железная дорога (ДЖД) в 1-м полугодии направила свыше 373 млн. грн. на ремонт подвижного состава.

Как отмечает пресс-служба ДЖД, в течение 6 месяцев текущего года в вагонных депо Донецкой железной дороги отремонтировано 3887 грузовых вагона парка «Укрзализныци», в частности 510 крытых вагонов, 81 хоппер-цементовоз, 242 зерновоза, 2863 полувагона, 47 хоппер-дозаторов, 13 универсальных платформ и др. Кроме того, оздоровлено деповским и капитальным видами ремонта 2338 грузовых единиц, которые находятся в собственности промышленных предприятий. В целом отремонтировано на 417 грузовых вагонов больше, чем было запланировано.

Также в этот период в условиях депо разными видами ремонта оздоровлено 337 пассажирских вагонов, в том числе деповским - 234, капитальным - 103. На заводах капитально отремонтировано 16 пассажирских вагонов.

К тому же для обеспечения безопасности движения поездов, повышения технической надежности подвижного состава на дороге проводится плановый ремонт парка локомотивов. За 6 месяцев 2011 года текущим деповским ремонтом (ТР-3 - самым сложным) оздоровлено 14 маневровых тепловозов, 11 грузовых тепловозов, 9 электровозов. Капитально отремонтированы в условиях заводов 5 электровозов и 3 маневровых тепловоза.

Как отмечают на ДЖД, приписной инвентарный парк грузовых вагонов ДЖД составляет 31 491 единицу, общий износ подвижного состава составляет 87%. Из общего числа грузового парка 64% полувагонов имеют срок службы более чем нормативный (22 года).

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога располагает мощной ремонтной базой по ремонту грузовых вагонов из 13 депо, из них 8 имеют возможность производить деповской и капитальный ремонт всех видов грузового подвижного состава и 5 депо специализируются на техническом обслуживании и подготовке вагонов под погрузку.