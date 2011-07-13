ВОЛЯ приобрела днепропетровского провайдера «Фальстап»

Компания ВОЛЯ, ведущий украинский общенациональный провайдер телекоммуникационных услуг, объявила о закрытии сделки по покупке днепропетровского провайдера ООО «ТРК Фальстап» (торговая марка “CDC”) — одного из наиболее профессиональных игроков на украинском рынке услуг платного телевидения и высокоскоростного доступа в Интернет.

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее словам, данная сделка по концентрации одобрена Антимонопольным комитетом Украины.

Комментируя данное событие, генеральный директор компании ВОЛЯ Эрик ФРАНКЕ отметил, что Днепропетровск является стратегически важным городом для ВОЛИ.

«Мы считаем, что объединение станет гарантом нашего присутствия в целом в данном регионе и привнесет еще большую ценность во взаимоотношения с клиентами», - сказал он.

Э. ФРАНКЕ также сообщил, что видит огромный потенциал «в исключительно профессиональной днепропетровской команде», которая стала важной частью команды ВОЛИ, отметив, что компания ВОЛЯ готова и будет инвестировать в инфраструктуру и способствовать развитию города Днепропетровска.

По мнению директора компании ООО «ТРК Фальстап» Натальи ПОГОРЕЛОЙ, это событие является «важным для нашей компании», и стало возможным благодаря профессионализму днепропетровских сотрудников и их вкладу в развитие компании и телекоммуникационных услуг в Днепропетровском регионе.

«Именно благодаря им стал возможен выход днепропетровского предприятия на новый уровень развития», - отметила она.

Н.ПОГОРЕЛАЯ выразила уверенность в том, что скомбинировав опыт сотрудников «ТРК Фальстап» и знание местной специфики со знаниями и опытом команды ВОЛИ, будут удовлетворены ожидания клиентов, а услуги станут более доступными и привлекательными.

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим общеукраинским телекоммуникационным провайдером. Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.

Акционерами компании являются: Providence Equity Fund, Goldman Sachs, Eton Park, семейство фондов под управлением SigmaBleyzer: UGF III и SBF IV, инвесторами которых выступают в том числе и Европейский банк реконструкции и развития.