На реконструкцию дороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск потратят 111 млн. грн.

На реконструкцию автомобильной дороги М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск до конца года потратят 111 млн. грн.

Как сообщает корреспондент УНИАН, презентация проекта части реконструкции – путепровода на границе Херсонской и Николаевской областей – презентовал сегодня журналистам председатель Херсонской облгосадминистрации Николай КОСТЯК.

В частности, по информации начальника ГП «Херсоноблавтодор» Николая САВЧЕНКО, на участке магистрали между Херсоном и Николаевом будет реконструировано 17 км автомобильной дороги и построен путепровод над железной дорогой протяженностью 110 м. Указанные работы будут выполнены в течение 2011-2012 годов при условии финансирования работ в сумме 538 млн. грн.

На 2011 год объемы финансирования составят 111 млн. грн. с вводом в эксплуатацию 110-метрового путепровода (виадука) через железную дорогу и 250-метрового.участка водовода. Сметная стоимость завершения строительства путепровода составит 54 млн. грн.. Также на реконструкцию подходов к путепроводу потратят 20 млн. грн., модернизацию автопокрытия - 19 млн. грн, перенос 250 м водовода – 8 млн. грн.

Заказчиком является Служба автомобильных дорог в Херсонской области, генеральным подрядчиком работ – ГП «Херсонский облавтодор», субподрядчиком - ГП «Мостоотряд №73» (Николаев). Закончить работы планируется до 22 декабря текущего года.

Также по информации начальника ГП «Мостоотряд №73» Новруза АЛЛАХВЕРДИЕВА, на сроки окончания работ по строительству путепровода может повлиять своевременность изготовления 54 несущих балок, которые в Украине изготавливает только одно предприятие в Днепропетровской области.

По словам Н.САВЧЕНКО на выполнение работ пока поступило 10 млн. грн., из которых уже освоено 6 млн. грн.

На данный момент на строительстве работает 96 человек и 44 единицы техники.

Указанный путепровод является объектом незаконченного строительства, который не строился почти 10 лет.