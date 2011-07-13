Янукович: нужно кардинально улучшить организацию пассажирских ж/д перевозок

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает необходимость кардинально улучшить организацию железнодорожных пассажирских перевозок в Украине.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом он сказал сегодня во время встречи в Крыму с вице-премьер-министром - министром инфраструктуры Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ.

Президент требует ускорить работу по реформированию украинской железной дороги, «чтобы уложиться в 5–7 лет и выстроить качественное пассажирское движение», сообщил после встречи с главой государства Б.КОЛЕСНИКОВ.

«Мы продолжили обсуждать концепцию глобальных изменений в пассажирском движении, пассажирском транспорте. Украина за 6 лет должна полностью сменить подвижной состав, предоставить максимум удобств пассажирам и – что самое главнее – по доступной цене», – отметил он.

Вице-премьер подчеркнул, что на отечественной железной дороге уже начинают внедрять скоростное движение. По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, в следующем году Украина получит первые десять скоростных поездов, и дальше – по 15 ежегодно. «Задача: чтобы в 2016-2017 годах пассажиры у нас могли пользоваться качественными услугами. Наши перевозки ни в чем не будут отличаться от тех, которые есть в Западной Европе», – подчеркнул Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он отметил, что речь идет об огромных объемах работы, ведь со времен Второй мировой войны в пассажирском движении в Украине кардинально ничего не менялось.