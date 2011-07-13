С 5 сентября этого года авиакомпания Estonian Air увеличит количество рейсов на маршруте Киев – Таллинн – Киев до шести раз в неделю.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении, сейчас авиакомпания осуществляет три рейса в неделю. Расписание и стыковки в аэропорту Таллинна позволят пассажирам быстро добраться из Украины в Скандинавию и другие страны Европы.

Справка УНИАН. Estonian Air совершает прямые рейсы из Таллинна в Европу: в Aмстepдaм, Барселону, Берлин, Брюссель, Копенгаген, Курессааре, Киев, Лондон, Минск, Милан, Москву, Осло, Париж, Стокгольм и Вильнюс, в общей сложности в 21 пункт назначения. Совершаются также рейсы из Курессааре в Стокгольм.

В дополнение к маршрутным полетам, Estonian Air организует чартерные рейсы в Европу и Северную Африку, а также в арабские и средиземноморские страны.