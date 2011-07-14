В Киеве каждое пятое маршрутное такси технеисправное - прокуратура

Каждое пятое маршрутное такси в Киеве работает с техническими неисправностями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил 13 июля на межведомственном совещании по вопросам соблюдения законодательства безопасности движения на транспорте заместитель прокурора Киева Вадим ГОРАН.

Как сказал В.ГОРАН, прокуратура Киева организовала и провела проверку безопасности движения на транспорте. По его словам, за полгода зафиксировано 19 ДТП с участием маршрутных такси и автобусов, вследствие которых два человека погибли и 26 получили телесные повреждения. Проверкой установлено, что "перевозчики пренебрегают безопасностью граждан", отметил В.ГОРАН. "Садясь в маршрутку, человек не знает, доедет он или не доедет", - сказал он.

Как подчеркнул заместитель прокурора Києва. более 2,5 тысяч маршруток в Киеве работают с техническими неисправностями. "Каждый пятый микроавтобус технически неисправный. Вдумайтесь только! Наша задача - обеспечить безопасность наших граждан, поэтому надо самым жестким способом влиять на эту ситуацию. Такие перевозчики нам на дорогах не нужны. их надо лишать лицензий", - убежден В.ГОРАН.

По его словам, в адрес председателя КГГА и территориального управления Госавтотрансинспекции прокуратура внесла 32 представления на устранение нарушений.

Он подчеркнул, что должностные лица управления ненадлежащим образом выполняют свои обязанности, а также бездействует Главное управление транспорта Киевгогосрадминистрации. По его словам, около 100 автоперевозчиков работали вообще без лицензий.

Также, по словам В.ГОРАНА, значительные нарушения выявлены и на железнодорожном и водном транспорте.