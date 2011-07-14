Освобожден из-под стражи сын прокурора, сбивший в Днепропетровске насмерть 3-х женщин

Суд освободил из-под стражи Дмитрия РУДЯ - сына прокурора, сбившего в Днепропетровске 20 октября 2010 года насмерть трех женщин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, соответствующее решение принял в ходе закрытого судебного заседания Хортицкий районный суд Запорожья, в котором слушается данное резонансное уголовное дело.

«Постановлением Хортицкого районного суда г. Запорожья ходатайство адвоката жителя Днепропетровска РУДЯ Д. о замене подсудимому меры пресечения с заключения под стражу на залог удовлетворено в полном объеме, хотя государственный обвинитель против удовлетворения ходатайства возражал», – сообщили в пресс-службе, отметив, что в соответствии с действующим Уголовно-процессуальным кодексом Украины данное постановление обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНИАН, Д.РУДЬ обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). В качестве наказания данная статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Утром 20 октября 2010 года Д.РУДЬ, управляя личным автомобилем "Тойота Прадо", в Днепропетровске совершил наезд на трех женщин, которые в результате полученных травм скончались. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.