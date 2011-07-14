Пассажиры в июне оформили через Интернет в 10 раз больше ж/д билетов - свыше 70 тысяч

«Укрзализныця» отмечает рост количества железнодорожных билетов, оформленных через Интернет: в январе этого года через Интернет пассажиры приобрели 7 232 билетов, в июне - в 10 раз больше — 70 136 билетов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Всего в первом полугодии 2011 года таким образом было выкуплено 186 265 проездных документов.

По данным ведомства, рост количества проездных документов, приобретенных через Интернет, наблюдался ежемесячно. Так, в первом квартале через Интернет оформлено 41 815 мест, а во втором - 144 450 мест.

Как напоминают в ведомстве, через Интернет осуществляется заказ билетов за полную стоимость и детские. Бесплатные и льготные проездные документы оформляются исключительно в кассах. Печать проездных документов при предъявлении бланка заказа производится в любой железнодорожной кассе. Также во избежание очередей для пассажиров, которые приобрели билеты через Интернет, действуют специальные кассы.

Кроме того, в «Укрзализныце» отмечают, что в первом полугодии наблюдается положительная динамика по приобретению электронного билета на поезд 165/166 Днепропетровск-Киев (места в вагонах № 3, 4, 5, 6,7). Если в январе на этот поезд Е-билет оформили 64 пассажира, то в июне в пять раз больше - 348 пассажиров.

Напомним, в экспериментальном режиме пассажирам указанного поезда не нужно обращаться в кассу для распечатки проездного документа, приобретенного через Интернет. Пассажиры садятся в вагоны по самостоятельно распечатанным билетам, проводники поезда имеют специальные устройства, считывающие штрих-код. Услуга начала действовать в конце 2010 года.