Мининфраструктуры проверит суда старше 25 лет

Министерство инфраструктуры Украины проведет внеочередные проверки судов возрастом более 25 лет. Они стартовали 12 июля и продлятся до 22 июля 2011 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

До 28 июля также пройдут внеочередные осмотры судов старше 25 лет, эксплуатируемых на внутренних водных путях Украины. Это позволит определить фактическое техническое состояние судов, их спасательное оборудование и исправность работы систем связи.

Министерство инфраструктуры Украины также поручило капитанам морских торговых портов усилить контроль за соответствием судов установленным требованиям безопасности судоходства при оформлении прихода-отхода судов в порт.

Руководители судоходных компаний Украины должны в течение недели провести тренировки экипажей судов при действиях в аварийных ситуациях.

Такое решение вызвано в связи с катастрофой пассажирского судна «Булгария» (1955 года постройки), которая произошла 10 июля около села Сюкеево Канско-Устинивскього района Республики Татарстан (Российская Федерация) в трех км от берега реки Волга.

В результате катастрофы погибли свыше 110 человек.