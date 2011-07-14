Долгосрочные программы развития позволят УЗ стать инвестиционно привлекательной — Козак

Принятие долгосрочных программ развития железных дорог и концепции реформ по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА позволит «Укрзализныце» стать инвестиционно привлекательной.

Об этом сказал гендиректор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК после рабочей встречи по вопросам реформирования железнодорожного транспорта с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и вице-премьер-министром Украины - министром инфраструктуры Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ, сообщил УНИАН пресс-центр ведомства.

«Уже разработан проект кардинального обновления локомотивного парка и парка вагонов. Железная дорога должна быть готова к качественному обеспечению потребностей в перевозке как пассажиров, так и грузов. Убежден, что поручение Президента Украины относительно поддержки долгосрочных программ развития и концепции реформ будет быстрее поддержано и правительством, и Верховной Радой Украины. Принятие этих базовых нормативных актов позволит «Укрзализныце» стать инвестиционно привлекательной отраслью и планировать свою работу на долгосрочную перспективу», - сказал В.КОЗАК.

По его словам, речь идет об огромных объемах работы, поскольку массового качественного обновления основного подвижного состава железных дорог не происходило с 60-х годов прошлого века. В.КОЗАК отметил, что железная дорога требует качественных изменений, реформирования и модернизации.

Напомним, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поддержал Концепцию реформирования украинской железнодорожной отрасли и кардинального обновления подвижного состава и поставил задачу по ускорению работы по реформированию, чтобы за 5-7 лет выстроить качественное пассажирское движение.