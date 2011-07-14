ЮЗЖД возобновила курсирование дизель-поезда Жмеринка – Могилев-Подольский

Юго-Западная железная дорога возобновила курсирование дизель-поезда № 6333/6338 сообщением Жмеринка — Могилев-Подольский.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, поезд начал курсировать с 10 июля и будет отправляться по пятницам и воскресеньям. Отправление из Жмеринки в 9 час. 45 мин., прибытие в Могилев-Подольский в 12 час. 25 мин. В обратном направлении дизель-поезд будет отправляться из Могилева-Подольского в 14 час. 40 мин., прибывать в Жмеринку в 17 час. 51 мин.

Напомним, курсирование данного пригородного поезда было приостановлено с вводом нового графика движения поездов (29 мая) в связи с нерешенным вопросом относительно задолженности Винницкой облгосадминистрации по компенсациям за перевозку льготных категорий пассажиров.