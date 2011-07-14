ЛЖД привлекла у "Сбербанка России" кредиты на 80 млн. грн.

Львовская железная дорога (ЛЖД) привлекла у «Дочернего банка Сбербанка России» (Киев) кредиты (2 лота) на общую сумму 80 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном на сайте «Государственные закупки».

Средства предоставлены в виде невозобновляемой кредитной линии сроком на 36 месяцев. Стоимость обслуживания кредитов составит 16% годовых.

Соответствующий кредитный договор был подписан 7 июля 2011 года.

ЛЖД намерена направить привлеченные средства на осуществление капитальных вложений.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действует 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.

АО «Дочерний банк Сбербанка России» (г. Киев) зарегистрирован в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва).

Активы банка на 1 апреля 2011 года составляли 12,477 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,747 млрд. грн., обязательства – 11,336 млрд. грн., уставный капитал - 2,310 млрд. грн., собственный капитал - 1,142 млрд. грн.