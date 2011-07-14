Кабмин утвердил план мероприятий по повышению эффективности использования поезда «Викинг»
Кабинет министров Украины 13 июля 2011 года одобрил проект распоряжения «Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности использования поезда комбинированного транспорта «Викинг».
Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, планом предусмотрено улучшить технологию и организацию работы поезда комбинированного транспорта «Викинг», усовершенствовать осуществление контрольных процедур относительно транзитных грузов в пунктах пропуска в морских портах.
Предлагается упростить в пунктах пропуска через государственную границу Украины порядок таможенного оформления грузов, перевозка которых осуществляется через морские порты и сухопутные переходы.
Также в рамках выполнения плана мероприятий будет проводиться работа по привлечению партнеров к участию в реализации проекта развития грузоперевозок в направлении Балтийское море - Черное море.
По мнению специалистов, принятие и реализация этого Плана мероприятий будет способствовать увеличению эффективности использования поезда комбинированного транспорта «Викинг», а следовательно - развитию грузовых перевозок и привлечению дополнительных грузопотоков в направлении Балтийское море - Черное море.
Напомним, поезд комбинированного транспорта «Викинг» начал работу в 2003 году. Общая длина его маршрута составляет 1733 км. Поезд проходит через Украину, Беларусь и Литву и соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.
Поезд "Викинг" курсирует по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Клайпеда (Литва).