Кабмин одобрил подписание соглашений о воздушном сообщении с Черногорией и Албанией

Кабинет министров Украины 13 июля одобрил распоряжение о подписании соглашений о воздушном сообщении с Черногорией и Албанией.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, указанные соглашения позволят создать двустороннюю договорно-правовую базу для установления регулярного воздушного сообщения между Украиной и Албанией и между Украиной и Черногорией.

Соглашениями о воздушном сообщении определен порядок регулирования международных полетов при эксплуатации договорных линий между Украиной и Албанией и между Украиной и Черногорией; порядок назначения авиапредприятий. Также положениями соглашения установлены условия, согласно которым авиапредприятиям будут предоставляться и отменяться разрешения на выполнение регулярных полетов; предусмотрено взаимное признание удостоверений членов экипажа.

Отдельные положения соглашения будут касаться авиационной безопасности и устанавливать механизм инспектирования авиапредприятий с целью оценки их соответствия стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Указанные соглашения о воздушном сообщении разработаны Министерством инфраструктуры Украины.