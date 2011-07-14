ПЖД увеличила перевозку пассажиров в дальнем сообщении на 7,2%

За 6 месяцев 2011 года Приднепровская железная дорога перевезла 11 млн. 290,69 тыс. пассажиров в дальнем сообщении, что по сравнению с данными за аналогичный период 2010 года на 763 тыс. пассажиров (7,2%) больше.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

Согласно сообщению, с начала года пассажиры приобрели билетов на сумму 497 млн. 123,1 тыс. грн. что на 70 млн. 652,8 тыс. грн. больше по сравнению с соответствующим периодом 2010 года.

Справка УНИАН. ГП «Приднепровская железная дорога» ежегодно перевозит более 90 млн. пассажиров и до 100 млн. тонн грузов. В ее состав входят 4 дирекции железнодорожных перевозок – Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская.