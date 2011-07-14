Кабмин одобрил проект изменений в Соглашение о воздушном сообщении со Словакией

Воздушное сообщение между Украиной и Словакией будет усовершенствовано: соответствующий проект постановления «Об утверждении Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Украины и правительством Словацкой Республики о воздушном сообщении» был одобрен Кабинетом министров Украины 13 июля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, внесение изменений и дополнений в Соглашение между правительствами Украины и Словацкой Республики о воздушном сообщении позволит каждой стороне для осуществления регулярных перевозок между государствами внедрить механизм инспектирования авиапредприятий с целью оценки их соответствия стандартам Международной организации гражданской авиации. Также документом предложено перейти от процедуры утверждения тарифов к процедуре мониторинга тарифов и ограничить вмешательство авиационных администраций в процесс формирования тарифов. Кроме того, после вступления в силу Протокола авиапредприятия смогут заключать договоры по выполнению перевозок с совместным использованием кодов (код-шеринговые соглашения) и пр.