Мининфраструктуры проверяет суда возрастом более 25 лет

Министерство инфраструктуры Украины проводит внеочередные проверки судов возрастом более 25 лет.

Как сообщает пресс-служба министерства, эти проверки стартовали 12 июля и продлятся до 22 июля 2011 года.

Согласно сообщению, это позволит определить фактическое техническое состояние судов, их спасательного оборудования и исправность работы систем связи.

Министерство инфраструктуры Украины также поручило капитанам морских торговых портов усилить контроль за соответствием судов установленным требованиям безопасности судоходства при оформлении прихода-отхода судов в порт.

Руководители судоходных компаний Украины должны в течение недели провести тренировки экипажей судов относительно действий в аварийных ситуациях.

Как отмечается в сообщении, такое решение принято в связи с катастрофой пассажирского судна «Булгария» (1955 года постройки), которая произошла 10 июля в Республике Татарстан (Российская Федерация) в 3 км от берега реки Волга.