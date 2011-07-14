Крюковский ВСЗ в январе-июне увеличил производство грузовых вагонов на 19%

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-июне 2011 года увеличил производство грузовых вагонов на 19%, или 828 шт., - до 5157 штук.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

По их данным, за отчетный период предприятием изготавливались полувагоны модели 12-783 и 12-7023-02, крытые вагоны, зерновозы модели 19-7016.

Вместе с тем, за первое полугодие предприятие уменьшило производство пассажирских вагонов в 2,2 раза, или на 6 вагонов, - до 5 шт.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых. В 2010 году завод произвел 9090 грузовых вагонов и 42 пассажирских.