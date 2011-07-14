«Укрзализныця» перевозит уже 12% грузов по электронным накладным

Уже 12% перевозок грузов во внутреннем сообщении осуществляется с использованием электронной накладной, которая удостоверяется электронной цифровой подписью, с момента старта проекта 1 июля т.г.

Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», об этом сказал начальник Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Владимир ИВАЩУК.

По его словам, две недели работы по безбумажной технологии уже дали ряд позитивных результатов. В частности, в 8-10 раз сокращается время на оформление груза, поскольку клиенту для этого не надо ездить в товарные конторы, а товарным кассирам не нужно повторно вводить данные с бумажных накладных. Для грузоотправителей создана возможность осуществлять необходимые операции непосредственно из своего офиса. К тому же, ускоряется сам процесс перевозки груза, поскольку вагоны не задерживаются в ожидании оформления документов.

"На оформление грузоперевозок «Укрзализныця» раньше тратила тонны бумаги - закупала 2 млн. бланков и тратила на них 5 млн. грн. Внедрение электронного документооборота - это существенная экономия не только материальных ресурсов, но и человеческих. Клиентам не нужно больше направлять курьеров в товарные конторы для предоставления перевозочных документов, а на железных дорогах вскоре состоится оптимизация штата - вместо товарного кассира и приемосдатчика будут работать коммерческие агенты. Высвобожденные кадры тоже обязательно будут трудоустроены на железнодорожном транспорте", - отметил В.ИВАЩУК

Напомним, что с 1 июля этого года «Укрзализныця» внедрила электронный документооборот при перевозке грузов в пределах Украины.

Для осуществления обмена данными, которые необходимы для оформления, перевозки и принятия груза, на сегодня к автоматизированной системе «Клиент-УЗ» подключились уже более 5 тысяч грузовладельцев.