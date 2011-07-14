Руководство Луганской области пообещало УЗ решить проблему убыточных маршрутов

Руководство Луганской области пообещало «Укрзализныце» решить проблему убыточных пригородных маршрутов.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», об этом шла речь в ходе встречи генерального директора «Укрзализныци» Владимира КОЗАКА с председателем Луганской облгосадминистрации Владимиром ПРИСТЮКОМ.

«Мы готовы продемонстрировать весь комплекс затрат, который несет железная дорога по каждому электропоезду, рельсовому автобусу, каждому виду подвижного состава. Давайте вместе будем считать экономику процессов и экономическую целесообразность курсирования тех или иных поездов, проанализируем пассажиропоток и избавимся от неоправданного дублирования различных видов транспорта», - отметил на встрече В.КОЗАК.

Глава Луганской ОГА заметил, что действительно, Луганская область на сегодня должна железным дорогам 2,5 млн. грн. за перевозку пассажиров в пригородном сообщении и пообещал содействовать железнодорожникам в решении проблемы убыточности пригородных перевозок. «Мы проведем анализ пассажиропотока и организуем автобусное сообщение на крайне убыточных для железнодорожников маршрутах», - сказал он В.ПРИСТЮК.

Справка УНИАН. Убытки «Укрзализныци» от пригородных пассажирских перевозок за шесть месяцев этого года по оперативным данным увеличились на 181 млн. грн и составили около 1,6 млрд. грн. (в 2010 году - 1,372). Покрытие расходов доходами составляет 11,2%. За перевозку льготных категорий населения железной получили компенсации от областных государственных администраций лишь на 37,6% от количества перевезенных пассажиров.