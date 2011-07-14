Киевсовет разрешил столице привлечь 350 млн. грн. кредита на закупку троллейбусов

Киевсовет разрешил Киеву привлечь 350 млн. грн. кредита на закупку 77 новых троллейбусов с низким уровнем, длиной более 18 метров.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовал сегодня 101 депутат Киевского городского совета.

Закупкой троллейбусов будет заниматься коммунальное предприятие «Киевпасстранс».

КГГА поручено обеспечить организационно-правовые мероприятия по выполнению решения и провести соответствующие процедуры закупки.

Условия получения кредита должны быть согласованы с постоянной комиссией Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

С учетом выполнения принятого решения должны быть внесены предложения по изменениям в бюджет столицы на текущий год.

Главному управлению коммунальной собственности поручено определить перечень объектов коммунальной собственности, которые могут быть предоставлены в залог для обеспечения кредита.

Решение принято с целью обеспечения организации и проведения в Украине Евро-2012.