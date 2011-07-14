«Укрзализныця» в сентябре объявит тендер на поставку 500 тепловозов за период 5 лет — по 100 единиц в год, поскольку тяговый подвижной состав железных дорог требует немедленного обновления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава «Укрзализныци» Владимир КОЗАК сегодня в ходе рабочей поездки в Луганскую область и посещения "Лугансктепловоза".

При этом В.КОЗАК предложил «Лугансктепловозу» уже в августе начать работу по производству тепловозов для ведомства.

По его словам, «Укрзализныця» планирует максимально задействовать отечественных производителей в изготовлении подвижного состава и комплектующих.

«Мы готовы рассмотреть закупку любой продукции, которая производится на высоком уровне. Мы рассмотрим перечень наименований, которые потребляем, сделаем замечания по улучшению качества, и в следующем году будет выстроена программа сотрудничества с Луганской областью», - сообщил генеральный директор «Укрзализныци».

Гендиректор выразил намерение организовать на базе одного из депо Донецкой железной дороги сервисное и послегарантийное обслуживание новых локомотивов их производителем. В.КОЗАК также отметил необходимость изготовления комплектующих именно отечественными предприятиями. Кроме того, он инициировал оборудование локомотивов специальными системами регулирования и контроля расхода топлива и энергоресурсов.

«Укрзализныця» будет по-новому подходить к выбору перспективных локомотивов. Нам нужна современная техника, которая экономична в обслуживании, более мощная и совершенная. «Укрзализныця» готова рассмотреть вопрос расчета за новую технику в течение месяца с момента поставки, чтобы производители вовремя и в полном объеме выполняли наши заказы», - подчеркнул он.

По его словам, кроме того, в железнодорожном парке нужно обновить около тысячи электровозов.

Также в ходе рабочей поездки гендиректор посетил НПЦ "Трансмаш", где обсудил с руководством научно-производственного центра планы по ремонту и приобретению колесных пар и типов тележек.

Справка УНИАН. ПАО "Лугансктепловоз" - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов. Собственником 76% акций предприятия является "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод».

НПЦ «Трансмаш» - многопрофильное предприятие, осуществляющее модернизацию локомотивов, изготовление и ремонт комплектующих узлов и агрегатов, разработку и создание систем микропроцессорного управления и автоматического регулирования, новейшие электронные разработки. Кроме того, НПЦ «Трансмаш» является производителем широкой номенклатуры колесных пар для локомотивов и вагонов - всего более 30 типов, осуществляет поставки в 20 стран Европы, Азии и Африки.