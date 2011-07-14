НКРС проведет тендер на получение лицензий на радиочастоты для CDMA-800

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) проведет тендер на получение лицензий на пользование дополнительными полосами радиочастот для CDMA-800.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Как отмечается в сообщении, в комиссию обратились операторы телекоммуникаций с заявлениями на получение дополнительных полос радиочастот для развития сетей сотовой радиосвязи CDMA-800 в двух регионах Украины. Поскольку спрос на указанный радиочастотный ресурс превышает имеющиеся возможности его распределения, то Комиссия, руководствуясь принципами государственного регулирования ограниченного радиочастотного ресурса и частями 4 и 5 в. 39 Закона Украины «О радиочастотном ресурсе Украины», на заседании в четверг, 14 июля, приняла решение объявить о проведении тендера на получение данных лицензий. Распределению подлежат дополнительные полосы радиочастот 841,715-842,965/886,715-887,965 Мгц в Тернопольской области и 840,455-841,705/885,455-886,705 Мгц в Хмельницкой области.

До 21 июля Комиссия подготовит решение «О проведении тендеров на получение лицензий на пользование дополнительными полосами радиочастот в Тернопольской, Хмельницкой областях для радиотехнологии «цифровая сотовая радиосвязь CDMA-800» и необходимые материалы для его проведения. Условия тендера будут обнародованы на официальном сайте НКРС в журнале «Бюллетень Национальной комиссии по вопросам регуляции связи Украины (официальное издание)».