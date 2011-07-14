НКРС выдала лицензии 14 операторам в сфере телекоммуникаций

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение о выдаче 9 лицензий на осуществление услуг в сфере телекоммуникаций и 5 лицензий на пользование радиочастотным ресурсом (РЧР). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

В частности, комиссия приняла решение о выдаче лицензий на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телесетей: ООО «Букор» на территории Киева и г. Вишневое Киевской области, ООО «Тереком» в г. Харьков, ЧККФ «Ремедиум» на территории пгт. Немешаево, пгт. Ворзель, пгт. Бородянка Киевской области; ООО «Телерадиокомпания «Визит» на территории г. Судак и др. населенных пунктов АР Крым; ООО «Форснет» в г. Коростышев Житомирской области и ПП «Телерадиостудия «Импульс» на территории ряда поселков Ямпольского района Винницкой области.

ООО «Брайт Лайн» выдана лицензия на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации сетей проводового радиовещания на территории Запорожья.

Комиссия выдала ЧП «Нэт Лайн» лицензию на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с емкостью сети до 1 000 номеров на территории Луганской области, лицензии на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с емкостью сети до 10 000 номеров на территории Луганской и Сумской областей получили также ООО «Матрица-Алчевск» и ЧАО «Сумыхимпром» соответственно.

Продлен срок действия лицензий ООО «Укрком» и ЗАО «Центр эксплуатации-зв’язок» на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с емкостью сети до 10 000 номеров на территории Запорожской и Черниговской областей соответственно,

В связи с созданием нового филиала Комиссия выдала ПРАО «Донецксталь» - металлургический завод» копию лицензии на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с емкостью сети до 10 000 номеров с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставления в пользование каналов электросвязи на территории г. Донецк и Донецкой области.

Этим же решением были внесены изменения к лицензионному Реестру, а именно: на основании нарушений требований части второй статьи 50 Закона Украины «О телекоммуникациях» признана недействительной лицензия ПАО «Ингулецкий горно--обогатительный комбинат» на предоставление услуг местной телефонной связи (кроме ведомственных объектов) в сетях двойного назначения с правом создания собственной сети емкостью до 1 000 абонентских номеров на территории г. Кривой Рог Днепропетровской области. Вместе с тем, на основании обращения ГП «Николаевский морской торговый порт» продлен до 6 июля 2013 г. срок замены аналогового оборудования на цифровое, что отображено в изменениях к особенным условиям лицензии на предоставление услуг местной фиксированной телефонной связи с емкостью сети до 10 000 номеров с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставления в пользование каналов электросвязи на территории Николаевской области.

Лицензия на пользование радиочастотным ресурсом для широкополосного радиодоступа выдана ЧП «Нэт Лайн» (регион пользования - Луганская область). ЧАО «Укртракс» выдана лицензия на пользование радиочастотным ресурсом для спутниковой радиосвязи (радиосвязи спутниковой подвижной и фиксированной радиослужб) на территории 27 регионов Украины. Этим же решением ОП «Интернешенел Телекомъюникешен Компани» выдана лицензия на дополнительную полосу радиочастот для цифровой сотовой радиосвязи CDMA – 800 в м. Киев.