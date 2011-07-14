Доля спама в почтовом трафике выросла до 83,3%

Доля нежелательной корреспонденции (спама) в почтовом трафике в июне 2011 года увеличилась на 0,4% по сравнению с маем 2011 года, и составила 83,3%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании "Лаборатория Касперского".

Лидером среди стран-источников спама снова стала Индия. С территории этой страны было распространено 16,35% (+5%) всей мусорной почты. Украина в этом рейтинге заняла 10-е место.

В мире общая доля писем с вредоносными вложениями в июньском почтовом трафике уменьшилась на 0,3% по сравнению с прошлым месяцем и составила 3,8%.

Доля фишинговых писем в общем почтовом потоке по сравнению с маем не изменилась и составила 0,02%. Объектами основного интереса фишеров в июне были PayPal и eBay. Значительно возросла доля фишинговых атак на социальные сети Habbo (+6,25%) и Facebook (+4,07%). Кроме того, в ближайшем будущем эксперты прогнозируют рост интереса спамеров к социальной сети Google+.

Июнь был отмечен продолжением активной борьбы со спамерами. Так, компания Microsoft, которой еще в марте удалось совместно со спецслужбами США отключить ботнет Rustock, планирует вести судебное преследование граждан Российской Федерации, подозреваемых в создании и управлении Rustock, включая возможную инициацию дела в рамках российской правовой системы. В то же время в Японии, благодаря принятию ряда законодательных инициатив, создание, распространение, покупка и хранение вредоносных программ, а также распространение порнографического спама теперь считается уголовным преступлением.

Спамеры традиционно используют интерес пользователей к событиям, имеющим широкий общественный резонанс, в своих корыстных целях. В частности, в июне они предлагали пользователям бесплатные билеты на сеансы последнего фильма о Гарри Поттере. Большое количество спам-рассылок было приурочено к годовщине смерти Майкла Джексона, умершего 25 июня 2009 года. Так, например, ряд сообщений содержал «сенсационную новость» о том, что король поп-музыки не умер, а за текстом следовали ссылки на сайты с вредоносным файлом, дающим возможность удаленного управления зараженным компьютером.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» (Россия) – крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. Компания входит в четверку ведущих мировых производителей программных решений для обеспечения информационной безопасности. По итогам 2010 года, выручка компании выросла на 38%, превысив 500 млн. долларов США.