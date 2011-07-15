В Киеве для кабельных операторов вводится плата за размещение сетей в домах

Киевская городская государственная администрация вводит для кабельных операторов плату за размещение телекоммуникационных сетей и предоставление телекоммуникационных услуг населению столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан КРАМАРЕНКО, ссылаясь на принятое 14 июля решение Киевсовета "Относительно упорядочения деятельности субъектов хозяйствования в области связи и информационных технологий", которым определяется порядок регулирования деятельности кабельных провайдеров в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, предложенный КГГА проект соответствующего решения поддержал 101 депутат Киевсовета из 105, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно решению, КП "Киевжилспецэксплуатация" назначено главным коммунальным предприятием по мониторингу, координации и контролю прокладывания телекоммуникационных сетей, а также предоставления телекоммуникационных услуг населению в Киеве.

По словам Р.КРАМАРЕНКО, сегодня коммунальными предприятиями при райгосадминистрациях уже осуществляется механизм сбора средств за размещение телекоммуникационных сетей в жилых и нежилых домах коммунальной собственности без предоставления на это полномочий территориальной общиной.

"Таким образом, ранее соответствующие отчисления коммунальными предприятиями в бюджет города не осуществлялись, что приводило к развитию коррупционных схем в этом направлении. В результате принятия решения, полученные средства КП "Киевжилспецэксплуатация" будут направлены в специальный фонд, который будет формироваться исключительно для программ развития жилищного фонда города Киева - ремонты подъездов, фасадов и т.д. Также часть средств будет перечисляться балансодержателям домов для надлежащего содержания", - отметил заместитель председателя КГГА.

По его словам, ожидаемая сумма поступлений в результате принятия этого решения - 60-70 млн. грн. в год.