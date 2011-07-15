На границе с Россией - километровые пробки. Таможенники РФ получили допфункции

В международных автомобильных пунктах пропуска на российско-украинском участке границы образовались многокилометровые пробки.

Об этом сообщает российский телеканал «Россия 24».

«С 29 июня российские таможенники получили дополнительные контрольные функции, и теперь у дальнобойщиков уходит по двое суток на процедуры, которые обычно занимали около часа. С каждым днем очереди только растут», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобная ситуация сложилась на пунктах пропуска в Белгородской, Курской и Воронежской областях, но самая сложная - на Брянском участке государственной границы. По подсчетам самих перевозчиков, очереди на оформление здесь ждут почти 200 фур.

Как сообщили УНИАН в Центральном управлении Таможенной службы России, с 29 июня 2011 года вступил в силу закон от 28.12.2010 № 394 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей полномочий по осуществлению отдельных видов государственного контроля таможенным органам Российской федерации». Данный федеральный закон предусматривает передачу таможенным органам РФ полномочий по транспортному, ветеринарному и фитосанитарному контролю, в связи с чем с начала июля наблюдается напряженная ситуация в международных автомобильных пунктах пропуска (МАПП) на российско-украинской границе.

«Для нормализации сложившейся ситуации Центральным таможенным управлением в приграничные таможни были прикомандированы должностные лица из других таможен региона. Особо напряженной была обстановка в Брянской таможне, но на данный момент наблюдается положительная динамика в изменении ситуации», - говорится в сообщении.

Также в целях поддержания максимально возможной пропускной способности пунктов пропуска через российско-украинскую границу Центральное таможенное управление подготовило в Федеральную таможенную службу свои предложения об увеличении штатной численности в приграничных таможенных органах Управления.

Российские таможенники рекомендуют участникам ВЭД во избежание необоснованных простоев транспортных средств корректировать транспортно-логистические потоки и перенаправлять транспортные средства, принимая во внимание информацию о загруженности международных автомобильных пунктов пропуска.

Информация о загруженности автомобильных пунктов пропуска в регионе деятельности Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской таможен ежедневно размещается на официальном сайте Центрального таможенного управления.