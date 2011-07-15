Белорусская ж/д в 1-м полугодии увеличила перевозку грузов на 13,5%

По предварительной информации, по Белорусской железной дороге в I полугодии текущего года было перевезено более 74,5 млн. т грузов, что на 13,5% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает пресс-центр БЖД, транзит грузов по белорусской магистрали составил более 26,1 млн. т, что на 13% больше, чем в январе–июне 2010-го.

Развитие торговли между Беларусью и зарубежными странами позволило нарастить экспортно-импортные перевозки грузов.

По предварительным данным, объем вывоза грузов железнодорожным транспортом на экспорт в I полугодии текущего года более чем в 2 раза превысил объем ввоза. Вывоз грузов по Белорусской железной дороге достиг 18,1 млн. т, что на 31% больше уровня января–июня 2010-го.

В том числе, вывоз нефти и нефтепродуктов увеличился по итогам шести месяцев на 52,2% к уровню того же периода прошлого года, строительных грузов – на 24,5%, химических и минеральных удобрений – на 12,8%, лесных грузов – на 30,1%, химикатов – в 3 раза.

С начала текущего года наблюдается устойчивая тенденция роста объема грузоперевозок по Белорусской железной дороге в рамках Таможенного союза. В январе-июне по магистрали на экспорт в Российскую Федерацию и Казахстан было перевезено около 2 млн. т грузов, что превысило уровень аналогичного периода 2010 года на 13,2%.