Eesti Raudtee в 1-м полугодии увеличила грузоперевозки на 12%

Эстонская железнодорожная компания Eesti Raudtee в I полугодии 2011 года увеличила грузоперевозки на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2010-го – до 15,93 млн тонн, сообщает РЖД-Партнер со ссылкой на материалы компании.

Больше всего в отчетном периоде перевезено нефти и нефтепродуктов – 10,89 млн тонн (+10,3% к январю–июню 2010-го), сланца – 2,55 млн тонн (+62%), удобрений – 1,05 млн тонн (-4,9%).

Объем перевозок химических грузов составил 310 тыс.тонн (+77%), древесины – 290 тыс. тонн(+22,5%), угля – 260 тыс. тонн (-64%).

В прошлом месяце Eesti Raudtee перевезла 2,42 млн тонн грузов. Из них нефти и нефтепродуктов –1,64 млн тонн (+9,5%), горючего сланца – 330 тыс. тонн (+75%), удобрений – 200 тыс. тонн (-7,2%).