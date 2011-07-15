На конкурс по названию скоростных электропоездов поступило почти 600 предложений

На Всеукраинский творческий конкурс на оригинальное название предприятия скоростного движения, его логотип (фирменный знак), названия межрегиональных электропоездов производства «HYUNDAI ROTEM» поступило уже 575 предложений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Как отмечается в сообщении, варианты названий и логотипов конкурсная комиссия будет принимать до 23 июля этого года, затем будут определены победители, которым будут вручены денежные вознаграждения.

Напомним, что конкурс начался 23 июня т.г. Его участником может стать любое лицо без ограничений по возрасту и национальности. Каждый участник может подать неограниченное количество вариантов названий компании, поездов и эскизов логотипов. Победителей ждет вознаграждение в размере 10 000 грн и приглашение на презентацию открытия скоростного движения межрегиональных электропоездов производства компании «HYUNDAI ROTEM», которые будут курсировать на маршрутах Киев - Харьков, Киев - Донецк и Киев - Львов.

Справка УНИАН. Подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном Интернет-сайте «Укрзализныци».

Напомним, что скоростное движение вводится в рамках программы подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата по футболу Евро-2012. 16 декабря 2010 в Киеве ЮЖД и «Hyundai Corporation» подписали соглашение о поставке 10 новых межрегиональных электропоездов. Для обеспечения комфортной перевозки пассажиров на направлениях внедрения скоростного движения запланировано курсирование 6 межрегиональных двухсистемных электропоездов, производства «HYUNDAI ROTEM», которые поступят в Украину до начала Евро-2012, а еще 4 - до конца 2012 года.