Еврокомиссия предлагает сократить выбросы серы от топлива для теплоходов

Брюссель. Еврокомиссия предлагает сократить выбросы серы в атмосферу от топлива для теплоходов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующий проект Директивы был поддержан Комиссией сегодня.

Согласно с планами Комиссии, содержание серы в топливе для судов, передвигающихся по Северному и Балтийскому морям, а также проливом Ла-Манш, не должно превышать 0,1% с 1 января 2015 года против нынешних 1,5%. Кроме того, для судов, передвигающихся в других морях ЕС, содержание серы в топливе должно сократиться с 4,5% до 0,5% с 1 января 2020 года.

По мнению Комиссии, такие ограничения приведут к снижению выбросов оксида серы в атмосферу на 90%.

При этом, экономический эффект в сфере здравоохранения составит от 15 до 34 млрд. долл., что намного выше предполагаемых затрат на реализацию проекта Директивы, которые могут составить от 2,6 до 11 млрд. евро.

Предложение будет передано на утверждение Европарламенту и Совету министров ЕС.