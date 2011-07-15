В Херсонской области грузоперевозки выросли, пассажироперевозки - снизились

В Херсонской области в І полугодии текущего года грузовые перевозки выросли на 21,8% по сравнению с показателями за аналогичный период 2010 года, а пассажироперевозки - сократились на 11,2%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области, за указанный период текущего года предприятиями транспорта перевезено 4,912 млн. тонн грузов, а пассажирским транспортом перевезено 52,422 млн. пассажиров.

При этом, за указанный период года по сравнению с январем-июнем 2010 года грузооборот увеличился на 6,3% и составил 2,441 млрд. т км. Увеличение грузооборота состоялось на автомобильном транспорте (на 29,5%), водном (на 9,7%), железнодорожном (на 2,6%).

Пассажирооборот в январе-июне поточного года в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом вырос на 1,7% и составил 1,517 млрд. пасс. км.

Увеличение пассажирооборота состоялось железнодорожном транспорте (на 31,4%) и автомобильном (на 2,4%).