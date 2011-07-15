В Харьковской области грузоперевозки увеличились на 2%

В Харьковской области за январь-июнь 2011 г. всеми видами транспорта перевезено (отправлено) почти 18,9 млн. т грузов – на 1,8% больше, чем за соответствующий период предыдущего года.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики в Харьковской области.

За отчетный период грузооборот составил 11 844,4 млн. т км., объем грузовой работы увеличился на 9,4%, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 11,4%.

На Южной железной дороге за отчетный период общая нагрузка увеличилась на 3,6% и составила 13,7 млн. т. грузов. Отправление грузов увеличилось по таким позициям: руды железной и марганцевой – на 4,2%, черных металлов – на 16,7%, лома черных металлов – на 9,9%, лесных грузов – на 17,6%, химических и минеральных удобрений – в 4 раза, строительных материалов – на 48,2%. При этом сократилось отправление кокса – на 26,7%, угля каменного – на 44,4%, зерна и продуктов перемола – на 30,3%, нефти и нефтепродуктов – на 15,4%, цемента – на 10,1%.

Автомобильным транспортом (с учетом объемов предпринимателей-физических лиц) за январь-июнь 2011 г. перевезено 5,2 млн. т грузов – на 2,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Грузооборот уменьшился на 5,0% – до 1259,3 млн. т км.