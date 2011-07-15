«Богдан» намерен участвовать в тендере на поставку Киеву 77 троллейбусов

Корпорация «Богдан», один из крупнейших субъектов автомобильного рынка Украины, намерена принять участие в тендере на поставку Киеву 77 низкопольных сочлененных троллейбусов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его словам, сегодня модельный ряд троллейбусов «Богдан» включает практически все модели, в том числе 19-метровый низкопольный троллейбус, и компания располагает необходимыми мощностями для их производства.

При этом он добавил, что корпорация имеет опыт реализации крупных партий троллейбусов в ряд регионов Украины.

«Сегодня сломлен стереотип о том, что единственным украинским производителем больших троллейбусов является Львовский автобусный завод, поскольку «Богдан» уже поставлял большие партии троллейбусов в различные регионы», - добавил он.

Как сообщалось, 14 июля Киевский горсовет разрешил столичной горадминистрации привлечь кредит на 350 млн. грн. для закупки 77 сочлененных низкопольных троллейбусов.

Согласно подписанным украинским правительством меморандумам с производителями автотехники, ООО «ЛАЗ» является основным поставщиком городского транспорта (автобусов и троллейбусов) в города, принимающие финальную часть Евро-2012, корпорация «Богдан» – основным поставщиком туристического транспорта и резервным – городского.

Напомним, сегодня корпорация «Богдан» имеет самый широкий модельный ряд автобусов и троллейбусов среди отечественных автобусопроизводителей. Техника компании представлена абсолютно во всех классах: от особо малого, до сверхбольшого.

На сегодняшний день корпорация «Богдан» единственная из компаний транспортного машиностроения Украины, которая сертифицировала свои троллейбусы на рынке Европейского Союза, а также начала совместное производство троллейбусов в Чехии.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в стране мощностей по производству транспортных средств всех типов.