Очереди на украинско-российской границе почти ликвидированы – Гостаможслужба

Очереди на украинско-российской границе, вызванные увеличением времени таможенного оформления российскими таможенниками в связи с законодательными нововведениями, на 15.00 почти полностью ликвидированы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины со ссылкой на информацию мониторингового центра.

Ситуация стабилизировалась, в частности, за счет оперативности примененных мер руководством Гостаможслужбы и пограничных таможен.

«Гостаможслужба делает все, чтобы помочь российским коллегам и увеличить пропускную способность пограничных пунктов пропуска. Максимально ускорено таможенное оформление», - отмечается в сообщении службы.

В Гостаможслужбе сообщили, что в пунктах пропуска Харьковской областной таможни за последние сутки проведено таможенное оформление более 4000 транспортных средств, которые следовали в Российскую Федерацию. Это почти в два раза больше, чем среднесуточная норма – 2,3 тыс. транспортных средств.

Как сообщал УНИАН, в России с 29 июня 2011 года вступил в силу закон от 28.12.2010 №394 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей полномочий по осуществлению отдельных видов государственного контроля таможенным органам Российской федерации». Данный федеральный закон предусматривает передачу таможенным органам РФ полномочий по транспортному, ветеринарному и фитосанитарному контролю, в связи с чем с начала июля наблюдается напряженная ситуация в международных автомобильных пунктах пропуска (МАПП) на российско-украинской границе.