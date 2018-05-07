Пассажиров электричек пересадят на автобусы
«Укрзализныця» планирует отменить убыточные электропоезда на 18 участках. Их могут заменить автобусы. Впрочем, все зависит от местных властей
"Укрзализныця" будет привлекать местные власти для решения проблемы убыточности пригородных пассажирских перевозок и сохранения пригородных маршрутов, заявил на днях генеральный директор ведомства Владимир КОЗАК.
В частности, по нашим данным, уже в этом году может быть отменено курсирование пригородных поездов на 18 убыточных участках в ряде областей. Одновременно ведутся переговоры с облгосадминистрациями для запуска на этих участках автотранспортного сообщения, поскольку из-за малозаселенности электричек миллионные расходы на их обслуживание не обоснованы.
Наиболее проблемные участки на Приднепровской железной дороге, имеющей самый старый пригородный парк — порядка 50 лет. По этой дороге предлагается отменить ж/д движение на шести убыточных участках — пяти в Днепропетровской области и одному в Крыму. Также речь идет о четырех участках Юго-Западной железной дороги в Житомирской, Сумской и Черниговской областях, четырех участках Одесской магистрали в Одесской, Кировоградской и Винницкой областях, трех участках Южной железной дороги в Харьковской и Полтавской областях и одном участке в Луганской области Донецкой железной дороги.
ОГА вам в помощь
Впрочем, переговоры с ОГА удачными пока что назвать нельзя, сообщил в комментарии УНИАН первый заместитель начальника Главного управления пригородных пассажирских перевозок «Укрзализныци» Александр ГУДКОВ.
«По малодеятельным участкам мы неоднократно обращались ко всем облгосадминистрациям с просьбой эксплуатировать автотранспорт и закрыть движение электричек. Положительного отзыва нет. По разным причинам ОГА отказываются возить граждан на территории областей автотранспортом», - отметил он. В частности, ссылаясь на отсутствие государственных коммунальных предприятий, твердого покрытия на автодорогах и проч.
Некоторые подвижки все же есть. На этой неделе во время встречи гендиректора УЗ Владимира Козака с руководством Луганской области, глава ОГА Владимир Пристюк признал, что действительно, Луганская область задолжала железным дорогам 2,5 млн. грн. за перевозку пассажиров в пригородном сообщении и пообещал организовать автобусное сообщение на крайне убыточных для железнодорожников маршрутах.
«Укрзализныця» даже готова частично финансировать закупку автотранспорта. «Нам просто выгоднее участвовать в покупке автобуса, чем тратить миллионы гривен на эксплуатацию убыточного участка, потому что это не просто дизель или электропоезд — это контактная сеть, пути, инфраструктура, налоги на землю и прочее», - поясняет А.Гудков.
Если проанализировать цифры, то, грубо говоря, закрывать можно весь пригород: расходы Укрзализныци за 6 месяцев на пригородные перевозки составили почти 1 млрд. 749 млн. грн., доходы — всего 196,5 млн.грн. То есть, ведомство понесло 1,551 млрд. грн. убытков, покрытие расходов доходами составило лишь 11,3%. При этом ОГА за полгода компенсировали «Укрзализныце» за перевозку льготников в пригородном сообщении только 55,3 млн.грн. - 37,7% от необходимого.
В то же время, по закону (ст. 9 и 10 Закона о железнодорожном транспорте) ОГА не только должны возмещать расходы за пригородные перевозки, в частности, льготных категорий пассажиров, но также совместно с УЗ приобретать пригородный подвижной состав, участвовать в обновлении пешеходных мостов, туннелей, пригородных платформ, вокзалов. «Ни разу за всю историю украинских железных дорог облгосадминистрации финансового участия в обновлении инфраструктуры и подвижного состава не приняли», - посетовал А.Гудков.
В случае, если местные власти все-таки пойдут навстречу железнодорожникам — люди получат автобусное сообщение, а нет — на некоторых участках его не будет вовсе. «В ближайшее время, в связи с тем, что у нас не хватает денег на плановые и капитальные ремонты, мы начнем отменять пригородные поезда на малодеятельных участках, тем самым высвобождая подвижной состав, который просто нельзя эксплуатировать. Дело не в компенсации, не в деньгах - дело в безопасности пассажиров. Мы не имеем права возить людей на непригодном подвижном составе», - говорит А.Гудков.
По его словам, на сегодня износ пригородных дизель-поездов составляет 93%, электропоездов — около 80%. «Мы обратились с письмами к главам областей с просьбой осуществить полную компенсацию за перевозки пассажиров. Либо, в связи с тем, что у нас не хватает ресурсов на закупку подвижного состава и ремонты, - особенно дорогие заводские, капитальные ремонты, - выделить деньги хотя бы на ремонт. К сожалению, позитивного ответа пока нет», - отметил А.Гудков.
По его словам, ОГА дали около двух месяцев на принятие решения по компенсациям, затем решение будут принимать железнодорожники.
Самыми проблемными областями по невыплате компенсаций в пригородном сообщении за 6 месяцев являются Донецкая (оплачено только 27,6% от необходимого) Харьковская (25,3%), Тернопольская (29,1%) области, Киев (20%) и Киевская область (25,9%). Так что пассажиры должны готовиться.
Хозяйство просит реформ
Выходом из ситуации может быть монетизация льгот. Однако в нынешних реалиях она невозможна. Как сказал вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Борис Колесников, «пока нет самих монет, говорить о монетизации льгот бесполезно. Облгосадминистрации хотят иметь маршруты, но не хотят платить деньги. С каждым губернатором мы проведем отдельную работу, согласуем маршрут, оптимизируем расписание. Постепенно, за три-четыре года, я думаю, мы уйдем от убытков полностью».
Что касается повышения тарифов, то это также не станет панацеей - перестанут платить даже те немногочисленные пассажиры, которые пока платят. Хотя на сегодня тарифы в 6-7 раз ниже себестоимости. Да и сами облгосадминистрации, с которыми железные дороги должны согласовывать повышение, вряд ли на это пойдут.
По словам гендиректора «Укрзализныци» Владимира Козака, выходом из ситуации станет реформирование железных дорог. «Вице-премьер поставил передо мной задачу принять системное решение о реформировании железных дорог, чтобы мы пошли по пути работы европейского опыта, России, Казахстана. И потом – разделение расходов, создание подразделений по перевозке пассажиров, перевозке пригородных пассажиров, а после уже ищутся финансовые потоки, которые позволяют минимизировать расходы», - сказал глава отрасли.
Как поясняет А.Гудков, при реформировании должны быть созданы пригородные компании совместно с ОГА. «Железная дорога с облгосадминистрациями должны нести солидарную ответственность за процесс перевозки и ее безопасность, потому что мы возим граждан той или иной области, и в этом процессе, конечно, должны принимать участие, в том числе финансовое, местные органы исполнительной власти», - резюмировал он.
По такому пути пошла Россия, создав 23 пригородные компании. Причем, многие из них уже сейчас вышли на безубыточную, а то и прибыльную работу.
По мнению специалиста, если в ближайшее время будет принят ряд необходимых документов относительно реформирования железных дорог Украины, то создание первой пригородной компании у нас возможно уже через год, а завершение процесса по сети УЗ - через 3-4 года.
До этого же времени пассажирам пригорода придется выживать кто как сможет.
Людмила Шевченко, УНИАН