«Wnet-Украина» предоставит высокоскоростной Интернет для СНБО

Компания «Wnet-Украина» (ТМ «Wnet») выиграла конкурсные торги по подключению аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины к сети Интернет на базе волоконно-оптической линии связи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В начале июня 2011 года СНБО объявил открытые конкурсные торги по предоставлению доступа к сети Интернет. Киевской сетью «Wnet-Украина» было подготовлено предложение, максимально соответствующее техническому заданию и ценовому требованию, предъявленному заказчиком. В соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок, компания «Wnet-Украина» победила в ряде лотов.

По условиям контракта, «Wnet-Украина» должна предоставить аппарату СНБО доступ к сети Интернет с пропускной способностью 30 Мбит/с для зарубежных и 1 Гбит/с для локальных ресурсов. Финансовые условия контракта не разглашаются.

Справка УНИАН. «Wnet-Украина» – IP-оператор, владеющий собственной IP/MPLS сетью в 20 регионах и АР Крым, имеющий точки присутствия во Франкфурте, Праге, Лондоне, Амстердаме и Москве. Среди клиентов компании – крупные операторы связи, государственные органы, банки и более 1000 корпоративных пользователей по всей Украине. Под торговой маркой Wnet представляют все виды телекоммуникационных услуг: Интернет, телефонии и передачи данных.